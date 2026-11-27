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IL WEEKEND

Dopo un weekend al completo si torna a una domenica ridotta con solo due impegni segnati sul calendario per il settore giovanile maschile granata. Questo per la pausa Nazionali del settore dei giovanissimi, Under 15 e 16, sosta a cui molti granata hanno preso attivamente parte raggiungendo le proprie selezioni. A scendere in campo saranno allora i più grandi, con l'Under 18 che domenica affronterà la Roma in trasferta. L'unica partita al Robaldo della settimana sarà quella dei ragazzi dell'Under 17 di Ledesma che alle 15 ospiteranno il Modena. Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti, gli orari e i temi che attendono i torelli in questo fine settimana.

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