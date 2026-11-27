La Lazio di Gattuso è la sorpresa più grande del campionato. Doveva forse lottare per un posto in Europa, - c'è addirittura chi parlava di lotta per non retrocedere - invece si ritrova in testa alla classifica, ancora imbattuta e con diciotto punti di vantaggio sul Toro. Un percorso che va ben oltre le previsioni e che ha trasformato i biancocelesti in una squadra da prendere sul serio, senza più riserve. Ma anche le capoliste hanno i loro problemi. La Lazio arriva all’Olimpico Grande Torino con diverse assenze, qualche certezza in meno e una rosa che, almeno in questa occasione, non offre a Gattuso tutte le alternative desiderate. Ringhio dovrà rinunciare a Nuno Tavares, Sutalo, Marusic e con ogni probabilità anche a Taylor, fermatosi in settimana. Quattro assenze che riducono le alternative a disposizione del tecnico, mentre capitan Zaccagni, invece, è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere disponibile.

Organizzazione, qualità e concretezza: il mantra di Gattuso

Il divario è ampio, ma...

La squadra biancoceleste, al di là degli uomini, ha dimostrato di meritare il primato. Organizzazione, qualità e una buona dose di concretezza hanno permesso a Gattuso di costruire un gruppo capace di restare in partita anche nei momenti più complicati. Ma proprio le assenze potrebbero cambiare qualcosa negli equilibri, soprattutto se il Torino riuscirà a partire con il giusto atteggiamento. Dopo la sconfitta di Napoli, i granata sono chiamati a una risposta: non basta essere ordinati, serve anche personalità. La Lazio va aggredita, senza concederle il tempo di prendere in mano la partita. Perché se il Toro si limita ad aspettare, rischia di fare da spettatore al momento magico degli avversari.La classifica racconta una distanza enorme, ma novanta minuti possono ancora rimettere tutto in discussione. Il Toro di Abate, dunque, non parte di certo favorito, e forse proprio questo può diventare un vantaggio: meno pressione, più libertà di provare a sorprendere. La Lazio è imbattuta, ma non invincibile. Le assenze pesano, il calendario presenta insidie e anche una squadra in grande fiducia può concedere qualcosa. Il Toro dovrà essere bravo a sfruttare ogni occasione, senza pensare troppo a chi ha davanti. Perché certe partite non si vincono guardando la classifica, ma giocando con coraggio e convinzione. E contro questa Lazio, forse, è davvero il momento di provarci davanti ai propri tifosi. Ora o mai più.