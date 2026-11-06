Due granata chiamati a rapporto da Carmine Nunziata: il gruppo completo
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Sono due i granata convocati da Carmine Nunziata per i prossimi impegni dell’Italia Under 20: Lapo Siviero e Filippo Conzato. Per il portiere del Torino si tratta della seconda chiamata consecutiva, dopo quella ricevuta nella scorsa sosta. Prima convocazione, invece, per Conzato, premiato dal ct azzurro per le prestazioni offerte nelle ultime partite con la Primavera. Entrambi saranno impegnati nelle prossime settimane contro Portogallo e Svizzera, due sfide valide per l’Under 20 Elite League. Vediamo il gruppo degli Azzurrini al completo.
I convocatiPortieri: Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa), Asane Sow (Basilea).
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