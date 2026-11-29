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Ecco chi sono i migliori cinque nella seconda vittoria stagionale dell’Under 17 di Ledesma in casa contro il Modena. Al Robaldo i granata si sono contraddistinti come squadra vincendola tutti insieme dall’attacco alla difesa alla panchina. Vediamo, però, chi sono i cinque che hanno brillato più di tutti.

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