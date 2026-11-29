Una vittoria costruita con un primo tempo dominato dove il parziale di 1-0 stava anche stretto ai granata. Nella seconda metà la storia invece cambia il Modena trova nuovi spunti e riesce a mettere in difficoltà i granata che comunque riescono a disinnescare ogni spunto dei canarini ritrovandosi a soffrire veramente solo per pochi minuti. Ancora decisivo Portuondo che per questa giornata Ledesma ha di nuovo "rubato" a un'Under 16 in sosta, l'attaccante granata dimostra sempre di più di non subire il cambio categoria e anzi di trovarsi sempre più a suo agio. Arriva quindi la seconda vittoria per i torelli che iniziano a risalire pian piano la classifica.

Le scelte, Ledesma non è contento e cambia tutto l'attacco

Fitzsimons e Hadzhiev. Le conferme arrivano, invece, tra i pendolini dove come al solito c'è Bottone a sinistra e Piro a destra. Anche il centrocampo è piuttosto standard con Tonon a impostare la difesa e due mezzali molto offensive come Marinelli e Rua. E' tutto una sorpresa l'attacco con Freguglia sulla fascia destra e Danilowski su quella sinistra entrambi a sostenere l'unica punta Portuondo, ancora una volta Ledesma sfrutta la pausa dell'Under 16 per prendere in prestito l'attaccante.

Primo tempo: dei granata arrembanti creano tanto

Secondo tempo: qualche minuto di sofferenza ma i granata reggono alla perfezione

Fitzsimons regalando la palla a Santomo, l'attaccande del Modena calcia dai 25 metri e serve Agosto in allungo per mettere in angolo, ora i canarini stanno forzando, attendono ancora i cambi Ledesma. All'81' ancora Modena, i granata sono in apnea, hanno completamente perso le distanze a centrocampo. All'85 ecco i contropiedisti entrano Santagata e Toth Ludvai per tenere più alta la squadra. All'88' Piro a terra per crampi chiede il cambio ma sono finiti gli slot. Da qui i granata reggono senza troppi problemi, i torelli vincono meritatamente.

Il tabellino

Tantissime novità negli 11 titolari per la partita contro il Modena, a cominciare dalla porta dove Agosto vince il ballottaggio con Pellicanò. A proteggere la porta una coppia di centrali inedita conVia al match col Modena che tocca il primo pallone. I granata partono subito meglio con un baricentro più alto e tanta ampiezza che dà molto fastidio a un Modena stratto, la prima palla gol è sui piedi di Rua che dopo un inserimento con i tempi giusti calcia largo di poco. Al 15' il Toro lo fa sembrare facile,. I granata continuano a creare pericoli sempre cercando di muovere la difesa ospite cambiando gioco e andando in ampiezza. Al 30' Caleffi si supera, dopo un rimpallo in area Marinelli calcia un pallone al volo girandosi, conclusione sul palo del portiere ma alta e potente, grande risposta dell'estremo difensore dei canarini. Tutti gli ultimi minuti del primo tempo si svolgono come i precedenti, i torelli sviluppano il gioco con baricentro alto facendo allargare la difesa gialla e obbligandola a coprire la profondità, per le continue imbucate di Portuondo e delle due mezzali. Dall'altra parte il Modena prova a sviluppare il suo gioco sui contropiede, ma i granata sono bravi a fermarli o con il recupero palla o con qualche fallo che ancora non costano cartellini. Unica pecca della prima frazione non essere riusciti ad andare a doppia distanza.Inizia il secondo tempo e il Modena prova subito un cambio per provare a ribaltare le sorti della gara. La ripresa inizia con grande intensità, i canarini provano fin da subito a far qualcosa in più. Aggiungono uomini offensivi e cambiano anche modulo costringendo i granata a cambiare il loro piano di gioco, i gialli con il nuovo 4-4-2 coprono meglio il campo e si sovrappongono sempre sulle fasce. Anche in questa fase, però, l'azione più pericolosa è del Toro e nasce da uno spunto di Freguglia che cerca e trova Portuondo dentro l'area, la punta granata defilato sulla destra prova a incrociare forte ma ci arriva Caleffi. Passano i minuti e il forcing degli emiliani cessa un po', le squadre si allungano e ora entrambe sembrano avere transizioni pericolose, Ledesma aspetta a mettere i suoi contropiedisti. Al 75' Fontanesi, il tecnico dei canarini, inserisce Santomo e Tortini, altri uomini offensivi per provare a trovare il buco nella difesa granata che fino a questo momento è rimasta molto attenta. Al 78' Marinelli sbaglia un appoggio per

Marcatori: 15' Portuondo (T).

TORINO (4-3-3): Agosto; Piro, Fitzsimons, Hadzhiev (50' Isoldi), Bottone; Rua (67' Chiamenti), Tonon, Marinelli; Freguglia, Portuondo (85' Toth Ludvai), Danilowski (85' Santagata). A disposizione: Pellicanò, Vukovic, Pipino, Vagnati, Mogilevics. All. Ledesma.

MODENA (4-3-3): Caleffi; Pennacchia, Monti (46' Apaana Sadat), Moreni, Ricci, Brodar, Osemwingie (75' Tortini), Dorascenzi, Drame, Guiducci (55' Mongiori), Bianco (75' Santomo). A disposizione: Fornaciari, Silingardi, Monari, Fragale, Aba Ze Tene. All. Fontanesi.

Ammonizioni: 56' Bottone (T).