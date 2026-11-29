Il pari in Sardegna non è un punto guadagnato, ma sono due punti persi. Il Torino tanto ha fatto quanto ha disfatto, sempre con le proprie mani. Perché ha concesso troppo ingenuamente l'azione della ripartenza con cui il Cagliari si è spinto verso il vantaggio, perché ha regalato con una leggerezza il rigore dell'1-0 ai sardi, ma soprattutto per come sono state gestite alcune situazioni, dal cambio sbagliato di Banse all'esultanza senza maglia costata l'espulsione a Gaffurini, dimenticatosi di essere già ammonito.

Primavera, gli errori continuano a essere tanti. Anche nella concentrazione

Primavera, la piega del campionato del Toro passa anche dagli errori

C'è un tratto che accomuna la trasferta in Sardegna a un inizio di stagione altalenante, in cui è mancato sempre il passo per la continuità. Quel tratto sono gli errori. Troppo frequenti, a volte anche grotteschi. In alcuni casi collettivi, in altri individuali. Dalla rimonte subite nel finale, a quell'incubo dei gol incassati che sta causando tanta fatica a un Toro che dà sempre la stessa sensazione da agosto: una squadra che per valori ha la possibilità di giocarsela con le proprie armi in ogni partita, una squadra che ha un'identità chiara e che sta anche imparando ad adattarsi alle assenze, ma che ha il grande demerito purtroppo di non riuscire a raccogliere quanto dovrebbe. Un neo che in un campionato come il Primavera 1 fa tutta la differenza del mondo. A maggior ragione quando alla somma degli errori di campo si aggiungono quelli di testa e concentrazione.A fine novembre il Toro si trova tredicesimo in una posizione di instabilità in classifica, con un occhio verso i playoff e un altro verso i playout. La priorità è guardarsi le spalle, perché un solo punto di vantaggio sulla zona rossa, la bestia nera dei granata un anno fa, non può né accontentare né far stare tranquilli. L'ambizione però impone di guardare davanti a sé, perché la graduatoria è corta e la zona che qualifica alle fasi finali è distante 5 punti, un nulla a questo punto della stagione. Gli obiettivi però si costruiscono nel tempo e soprattutto nella continuità. La Primavera granata deve chiedersi chi vuole diventare e di quale campionato vuole essere protagonista. Continuare a sprecare occasioni, con colpa, rischia di mettere il Toro nella condizione di arrivare troppo tardi alla risposta.