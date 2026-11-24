Dopo l’esperienza nella FIFA U-15 World Cup & Festival, andata in scena dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian e conclusa al dodicesimo posto, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale. La manifestazione inizierà venerdì 27 novembre (ore 15) con la partita tra le selezioni A e B, mentre la Selezione C scenderà in campo sabato 28 (ore 15) e domenica 29 novembre (ore 11), nell’ordine prima contro la perdente e poi contro la vincente della gara inaugurale. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 66 calciatori. Tra questi anche sei volti noti al mondo granata: Christian Basso, Leonardo Brigante, Leonardo Brigante, Luis Hinteregger, Giuseppe Loreto, Vittorio Pistonina.

L'elenco completo dei convocati

, Gianluca D’Alfonso (Monza), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Mattia Manca (Roma), Vittorio Zazzera (Como);Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Giovanni Biagioli (Fiorentina), Thomas Boeri (Pisa), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli),, Alfredo Criscito (Genoa), Christian Carmelo Donato (Como), Filippo Ferrara (Napoli), Riccardo Fiori (Cagliari),, Alessandro Lupica (Milan), Daniel Mazzei (Lazio), Nicholas Morigi (Bologna), David Moscatelli (Sassuolo), Alessio Piu (Fiorentina), Samuele Rufo (Lazio), Marco Silvestrelli (Modena), Matteo Sorzato (Vicenza), Francesco Mathis Ventura (Inter), Eric Vian (Juventus), Lorenzo Zauri (Lazio);Fabrizio Bacciu (Cagliari), Samuele Di Vita (Genoa), Christian Imbembo (Fiorentina), Malick Koite (Atalanta),, Maicol Lugaro (Inter), Alessandro Mancini (Lazio), Riccardo Melotto (Como), Sebastiano Modenese (Hellas Verona), Thomas Musella (Parma), Matar Diaw Ndiaye (Venezia),, Diego Porcu (Cagliari), Luigi Pugliese (Catanzaro), Edoardo Rubin (Modena), Mario Tambaro (Napoli), Badereddine Taouzi (Atalanta), Simone Turrini (Roma);Bryan Gianni Aramini (Juventus), Marco Bellarosa (Parma), Nicolò Bini (Atalanta), Gabriele Bove (Roma), Omar Canu (Fiorentina), Marco Aurelio Conti (Como), Alessandro Criscito (Genoa), Mattia Fazzalari (Juventus), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Angelo Cristiano Martello (Juventus), Manuel Pasini (Atalanta), Dubem Okechukwu (Manchester City), Riccardo Piras (Lazio), Rayan Reguig (Roma), Giuseppe Sanna (Cagliari), Nicolas Zanella (Vicenza), Giuseppe Zanini (Sassuolo).