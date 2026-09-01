Nuovo innesto per il settore giovanile del Torino, che continua a puntare su giovani profili anche dall’estero. Il club granata ha chiuso per Trenton Alexandre Tyron, difensore tedesco classe 2008 in arrivo dal VfL Osnabrück U19.

Centrale mancino di 195 centimetri, Tyron ha sempre giocato in Germania e si prepara ora alla prima esperienza lontano dal proprio Paese. Un cambio importante per il giovane difensore, che approda in Italia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita. La sua struttura fisica e il mancino naturale rappresentano caratteristiche interessanti per il Torino, che lo inserirà nel proprio settore giovanile. Tyron lavorerà agli ordini di Francesco Baldini, tecnico della Primavera granata, per affrontare una nuova tappa della sua crescita.