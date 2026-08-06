Il Toro di Baldini esce dal campo consapevole della buona prestazione contro l'Atalanta. Ora lo attende la finale
VOX POPULI - Torino-Vado 3-1, un bel clima e giovani che convincono ancora (VIDEO)
Il Torino conquista la finale del torneo "Mamma e Papà Cairo" al termine di una prestazione convincente contro l'Atalanta di Bosio. I granata si impongono con un netto 4-1, dominando la sfida e confermando quanto di buono fatto vedere nel corso della preparazione di precampionato eseguita finora. La formazione allenata da Baldini ha interpretato la gara con intensità, prendendo in mano il gioco fin dalle prime battute e creando numerose occasioni da gol.
Il Toro approda in finaleGrazie a questo successo, il Torino stacca il pass per l'ultimo atto del torneo dove contenderà il trofeo alla vincente della semifinale tra Inter e Milan, in programma questa sera, mercoledì 6 agosto, alle 20.30. Per i ragazzi di Baldini si tratta di una nuova conferma di un percorso fin qui positivo, caratterizzato da prestazioni solide e da un'identità di gioco ben definita. La finale rappresenterà ora l'occasione per chiudere nel migliore dei modi il cammino nel torneo.
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