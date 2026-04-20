Come cambia la classifica del Primavera 1 dopo l'impegno tra rossoblù e granata
Cremonese - Torino 0-0: il film della partita
Il Torino esce sconfitto per 4-2 dalla trasferta di Genova contro il Genoa. Battuta d'arresto per i granata dopo la vittoria nel turno precedente contro la Cremonese. Una sconfitta però che non complica più di tanto la classifica dei granata. Il vantaggio sul Napoli diciassettesimo resta di cinque punti, ma resta comunque il rammarico. Con una vittoria i granata sarebbero andati a +8, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza diretta senza passare dalla pericolosa coda dei playout.
Risultati della trentaquattresima giornataJuventus-Fiorentina 1-2
Cagliari-Cesena 2-0
Napoli-Bologna 1-1
Monza-Frosinone 1-2
Sassuolo-Milan 1-1
Inter-Lecce 1-0
Cremonese-Verona 1-3
Lazio-Roma 0-0
Genoa-Torino 4-2
Atalanta-Parma (lunedì 20 aprile, ore 16)
La classifica
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