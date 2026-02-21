Toro News
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: Kugyela torna titolare - immagine 1
Le scelte di Baldini e Padoin per il derby della Mole
Davide Bonsignore Redattore 

Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby della Mole. Rispetto alla scorsa gara con il Bologna qualche avvicendamento. In difesa Carrascosa torna a ricoprire il ruolo di centrale, titolare come terzino sinistro quindi Kugyela che era partito dalla panchina nelle ultime due uscite. A centrocampo c'è Acquah in cabina di regia, lo accompagnano Liema Olinga, preferito a Ferraris, e Ballanti, a sostituire lo squalificato Perciun. In attacco tridente con Gabellini e il ritorno della coppia d'esterni Bonacina-Sandrucci.

Le formazioni ufficiali

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Bonacina.

JUVENTUS: Radu; Montero, Milia, Keutgen, Leone, Verde, Merola, Grelaud, Borasio, Pugno, Makiobo.

