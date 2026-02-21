Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: Kugyela torna titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby della Mole. Rispetto alla scorsa gara con il Bologna qualche avvicendamento. In difesa Carrascosa torna a ricoprire il ruolo di centrale, titolare come terzino sinistro quindi Kugyela che era partito dalla panchina nelle ultime due uscite. A centrocampo c'è Acquah in cabina di regia, lo accompagnano Liema Olinga, preferito a Ferraris, e Ballanti, a sostituire lo squalificato Perciun. In attacco tridente con Gabellini e il ritorno della coppia d'esterni Bonacina-Sandrucci.