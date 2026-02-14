Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 1-1: granata ordinati, ma con pochi spunti

ZAIA 6: Sale con continuità sulla corsia destra, in contenimento è coriaceo ma sfortunato a fine primo tempo nel contrasto con Baroncioni. Resta il fatto che in una giornata di pochi spunti, spesso il Toro si affida alla sua corsa per provare a creare qualcosa.

PELLINI 6.5: Nella prima parte di gara si fa apprezzare difensivamente per la gestione delle palle altee, di cui si incarica bene. Trova la stessa efficacia in attacco: stacco perfetto sul corner battuto da Sandrucci, l'incornata vale il gol e si conferma il feeling offensivo contro il Bologna contro cui già all'andata aveva segnato. Dietro nessun sussulto.

TONICA 6: Il Bologna non costringe mai a duelli di particolare difficoltà, ma richiede comunque attenzione costante. Il centrale riesce ad apportarla, senza concedere spazi ai felsinei.

CARRASCOSA 6: Confermato come terzino sinistro, Kugyela resta in panchina. Ha un approccio più difensivo che offensivo, come è nelle sue caratteristiche. Nel complesso ordinato, anche se in altre occasioni aveva trovato maggior slancio anche in spinta (64' KUGYELA 5.5: Entra per alimentare le azioni sulla corsia mancina. Qualche spunto lo ha ma nulla di più, nonostante la maggior propensione offensiva rispetto al compagno di reparto)

FERRARIS 5.5: Gioca solo metà gara, un tempo in cui fatica a trovare spunti concreti e in cui resta un po' imballato. Esce senza essere stato autore di grandi manovre (46' PERCIUN 5.5: Non era convocato da un mese in Primavera, torna per provare ad alzare la qualità delle giocate. Lo fa solo a intermittenza e meno rispetto a quanto gli consentirebbero le sue qualità)

LIEMA OLINGA 6: Si incarica della prima impostazione e del giro palla granata, a cui abbina un buon lavoro di copertura sin dalle prime battute del match. Prova di sostanza.

BALLANTI 6: Nel primo tempo è lui a garantire quella poca imprevedibilità al Toro, sia nei suggerimenti sia nei tentativi di inserimento. Non si creano tanti spazi, ma prova ad attaccarli ed è quello a cui riesce meglio il compito (76' NASCIMENTO sv)

SANDRUCCI 6: Rimasto in panchina con il Frosinone, si riprende il posto a destra e la titolarità. Tenta un paio di incursioni, ma la difesa del Bologna non lo fa rientrare e lo limita parecchio. Trova il modo di incidere sui piazzati, giusta traiettoria dalla bandierina per pescare Pellini (64' EWURUM 5.5: Reduce dal primo assist nella prima presenza in granata, torna in campo per dare una sterzata alla partita. Non gli riesce come contro il Frosinone, gara in cui era stato molto più nel vivo)

GABELLINI 5.5: Continua la staffetta con Zeppieri, che questa volta resta ai box. Ha una prima possibilità di farsi vedere in avvio, ma viene fermato. Poi tanto lavoro spalle alla porta per dare sostegno alla costruzione offensiva. Gli riesce questo compito, il neo è però sottoporta: doveva sfruttare meglio l'errore di Franceschelli, si fa recuperare da Tomasevic al momento del tiro a porta sguarnita.

CONZATO 5.5: Si conferma in rampa di lancio, la nuova titolarità ne è un segnale; questa volta però parte come ala sinistra e non sul fronte opposto. Prova a metterci del suo con sprazzi di personalità e con un diagonale a inizio ripresa su cui è attento Franceschelli. Gli serve più continuità (85' ACQUAH sv)

BALDINI 5.5: Il Toro strappa ancora un punto, ma convince meno nella prestazione. La squadra granata è stata sì ordinata e brava anche nella reazione al gol che poteva tagliare le gambe, ma sono mancati questa volta gli spunti da centrocampo in su per provare a dire qualcosa in più. Il pari non è da buttare, ma è lecito aspettarsi di più in termini di iniziative dai granata, anche per quanto visto negli ultimi tempi. Ora c'è il derby alle porte, la partita più sentita in cui far vedere quello slancio di cui il Toro ha bisogno anche per la lotta salvezza.