Finestra nazionali che volge al termine anche per il Settore giovanile granata, che ha prestato giocatori sia alle Under 17, Under 18 e Under 19 sia alle selezioni maggiori tra amichevoli e gare ufficiali. Di seguito il resoconto completo, categoria per categoria.

I Primavera in nazionale maggiore: Perciun, Tonica ed Ewurum trovano spazio; dieci giorni di stage per Sabone

Under 19, solo punti fermi: Liema Olinga e Kugyela sempre in campo per Belgio e Ungheria

Under 18, rottura del crociato per Ceuca. Cekrezi firma un assist con l'Albania, nell'Italia trova spazio Ballanti

Under 17, Juhasz e Pierro in amichevole

Sergiue Danielhanno lasciato insieme la Primavera per ritrovarsi con la Moldavia. I due granata hanno disputato due amichevoli con Lituania e Cipro. Nella prima, contro la nazionale di Gineitis, è arrivata una sconfitta per 0-2: Perciun ha giocato un'ora come trequartista dietro alla punta nel 3-5-1-1, Tonica è subentrato da centrale a poco più di dieci minuti dalla fine. Contro Cipro invece è arrivata una sconfitta per 3-2 senza spazio per i granata Keyonè stato invece chiamato da Malta per i playoff di Nations League. La doppia sfida con il Lussemburgo metteva in palio la promozione in Lega C, andata poi alla nazionale avversaria (vincente 2-0 nella prima uscita e 3-0 nella seconda). L'ala granata non ha trovato spazio tra i grandi nella prima gara, mentre ha giocato mezz'ora della seconda con un tiro in porta. Josiasha infine raggiunto la Repubblica Centrafricana per uno stage tenutosi nella capitale a Bangui. Dieci giorni in cui il centrocampista granata è stato alle dipendenze della nazionale maggiore.Due granata sono stati impegnati invece nelle partite dell'Élite Round Under 19, a caccia di un posto nella fase finale degli Europei di categoria. Kennyha sfidato Danimarca, Cechia e Lettonia. In tutte e tre le gare è stato un punto fermo per il suo Belgio, schierato sempre da titolare e in campo senza mai essere sostituito. Spesso inoltre ha cambiato veste: nel 4-3-3 contro la Danimarca, 0-0, è stato impiegato nel ruolo naturale di centrocampista centrale; nel 4-4-2 scelto per le sfide a Cechia e Lettonia, in cui sono arrivate rispettivamente una vittoria per 1-0 e sconfitta per 1-2, lo si è visto come esterno di centrocampo a destra e come centrocampista centrale a sinistra. Zalanha rappresentato l'Ungheria contro Italia (sconfitta 0-3), Turchia (sconfitta 4-2) e Slovenia (vittoria 4-2). Per lui lo stesso impiego di Liema Olinga, variazioni di ruolo incluse. Kugyela è sempre stato scelto nel lotto dei titolari, mai è stato sostituito e ha spaziato in campo oscillando nel 4-2-3-1 ungherese tra il suo ruolo naturale, trequartista a sinistra, e il ruolo che anche in granata con Baldini ricopre, terzino sinistro. Né il Belgio di Liema Olinga né l'Ungheria di Kugyela hanno ottenuto il pass per la fase finale.Cinque classe 2008 delle giovanili del Torino sono stati chiamati a rappresentare le nazionali di appartenenza nelle gare valide per il round 1 di qualificazione agli Europei 2027. Le selezioni si sono divise tra Lega A e Lega B. Nella seconda è stata inserita l'Albania di Lucas, all'interno del gruppo 4. Il giocatore granata è stato un punto fermo dell'Albania, in cui è stato sempre schierato titolare come terzino destro nel 4-3-3 scelto contro Lussemburgo (sconfitta per 1-2, 70' in campo), Malta (vittoria per 7-1) e Novergia (pareggio, 2-2). Nella vittoria su Malta, Cekrezi è stato decisivo firmando l'assist per il primo dei sette gol, segnato dallo juventino Durmisi. Andrea, Davide Francescosono partiti tutti per raggiungere l'Italia, inserita in Lega A all'interno del gruppo 2. Del trio granata quello che ha trovato maggiore spazio è stato Ballanti, in campo da titolare come mezz'ala sinistra nel 4-3-1-2 contro Scozia e Polonia, gare in cui gli azzurrini hanno ottenuto un successo per 3-o e un pareggio per 1-1 e in cui il centrocampista classe 2008 è stato attivo; nessun minuto nel 2-1 sull'Irlanda. Spazio ridotto invece per Bonacina, schierato solo nei cinque minuti finali di gara con la Scozia e chiuso in attacco. Out invece Cereser, a cui è stato preferito Longoni. In Lega B, gruppo 1, infine la Romania di Matei. Il giocatore granata purtroppo si è dovuto fermare nella partita contro Andorra, vinta 3-1. Subentrato a inizio ripresa, meno di dieci minuti dopo è impossibilitato a continuare causa infortunio. Gli esami strumentali hanno poi evidenziato la rottura del crociato, diagnosi che mette fine alla stagione di Ceuca e lo costringe ora a un lungo stop. I verdetti: la Romania viene promossa in Lega A, l'Italia resta in Lega A, l'Albania resta in Lega B.Solo amichevoli per le nazionali Under 17. Martin, centrocampista, ha raggiunto l'Ungheria per due test match contro la Moldavia a Budapest. In quello vinto 3-0, Juhasz è stato schierato titolare ed è rimasto in campo fino a dieci minuti dal termine; nel secondo, vinto ancora ma per 3-1, ha giocato invece l'ultima frazione di gara per un totale di venti minuti. Dennis, difensore centrale dell'Albania, ha disputato invece le sue due amichevoli contro la Lettonia. Nella prima, persa per 2-3, il giocatore granata è stato schierato titolare rimanendo in campo per settanta minuti; nella seconda, vinta 2-0, è stato confermato.