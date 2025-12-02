Torino, la giornata: oggi i granata sfidano il Parma per la Coppa Italia Primavera

La giornata di oggi porta di nuovo Parma e Torino faccia a faccia. Le due formazioni Primavera si erano già incontrate a settembre, nella prima di Baldini sulla panchina granata, partita chiusa 2-0 per i ducali. Un precedente che spiega bene le insidie della sfida odierna, rese ancora più chiare dalla classifica: il Torino naviga tra play-out e retrocessione, mentre il Parma ha continuato a spingere fino a raggiungere il podio. C’è però un fattore che può rimescolare tutto: si gioca al Valentino Mazzola, lo stesso campo dove un anno fa i granata eliminarono proprio il Parma qualificandosi agli ottavi di Coppa Italia. Nel match precedente il Torino ha battuto il Pescara senza incontrare vere e proprie difficoltà e anche oggi è una gara da dentro o fuori, con in palio l’accesso agli ottavi. Come sempre qui su Toro News potrete seguire la diretta testuale della gara e anche tanti contenuti del pre e del post partita