La lunga pausa per le Nazionali va in archivio ed è tempo per il Torino Primavera di riallacciare gli scarpini e proiettarsi sulla ripresa del campionato. Sabato mattina, alle ore 11:00, i ragazzi guidati da Francesco Baldini saranno attesi da una trasferta insidiosa sul campo del Cesena. L'anticipo del weekend rappresenta molto più di una semplice ripresa della marcia: è un vero e proprio banco di prova per misurare lo stato di forma del gruppo granata e per capire se le settimane di sosta abbiano permesso di sistemare quei meccanismi che nelle prime uscite stagionali avevano viaggiato a intermittenza.

Torino Primavera, la sosta è alle spalle: Baldini cerca la scossa a Cesena

Facendo un bilancio del cammino percorso fin qui, il Torino ha vissuto una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Se da un lato non sono mancati sprazzi di buon calcio e prestazioni coraggiose, dall'altro la squadra di Baldini ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive e cali di tensione nei momenti chiave dei match in questa prima parte di stagione. La sosta è servita a Francesco Baldini per riordinare le idee, lavorare intensamente sulle geometrie di gioco e recuperare le energie fisiche e mentali necessarie ad affrontare un blocco di gare serrato e decisivo per le ambizioni della classifica granata.

Prova di maturità a Cesena: il Toro di Baldini riparte dal tabù romagnolo

La trasferta in terra romagnola si preannuncia tuttavia ricca di insidie. Il Cesena, forte dei 6 punti raccolti nelle prime cinque uscite (frutto di una vittoria, tre pareggi e una sola sconfitta), si presenta all'appuntamento come un avversario solido, ben organizzato e particolarmente ostico tra le mura amiche. A complicare i piani di Luongo e compagni, oltre alle incognite legate al rientro dei Nazionali negli ultimi giorni, c'è la recente tradizione negativa negli scontri diretti. Dando uno sguardo alla passata stagione e ai precedenti più recenti, le sfide tra le due formazioni sono sempre state tirate e ricche di colpi di scena, con un bilancio recente nettamente favorevole ai bianconeri. Nell'ultimo incrocio in Romagna, il Cesena si era infatti imposto con un perentorio 3-0 (seconda sconfitta consecutiva per il Toro dopo il 2-1 del gennaio 2025); un copione ripetutosi anche nella gara di ritorno ad Orbassano, dove la squadra di Campedelli ha conquistato un altro successo per 2-1, diventando la seconda compagine (insieme al Sassuolo) capace di battere i granata sia all'andata che al ritorno. Nonostante l'ultimo storico parli a favore dei romagnoli, i precedenti generali raccontano di un grande equilibrio di fondo, in cui il fattore campo ha spesso recitato un ruolo determinante. La sfida di sabato alle 11:00 rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per misurare la maturità e le vere ambizioni della Primavera di Baldini.