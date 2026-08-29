Brand New Day per il Torino Primavera, letteralmente. Niente più Orbassano, un campo al quale il club, nelle parole espresse mesi fa da Ruggero Ludergnani, sarà per sempre grato. Con la gara di domani si apre ufficialmente una nuova era. A partire dal fischio d'inizio di Torino-Lecce, ore 11:00 di domenica 30 agosto, il Torino Primavera inaugurerà definitivamente la propria nuova casa: il Centro Sportivo Robaldo. Già alcune formazioni delle giovanili hanno avuto la possibilità di disputare gare ufficiali in loco, ma con questa stagione tutto il settore giovanile granata si ritroverà per partite e allenamenti nella sua nuova casa.

Robaldo, finalmente a casa: il campo della Primavera

Contro il Lecce alla ricerca di punti: ecco da chi ripartire

hanno spiccato su tutti Tonica e Kugyela, nella doppia fase, con Conzato a dare creatività

Da marzo 2016, quando il Torino ha ottenuto la prima concessione del Robaldo,. I primi lavori, le complicazioni, il Covid, la bonifica. E di fatto la partenza del nuovo e definitivo progetto verso la fine del 2024, con progressivo approdo delle varie formazioni.. E ora, con il completamento della palazzina, anche le altre squadre possono inaugurare la propria nuova casa: tocca a Under 17, Under 18 e Primavera.per la formazione di Francesco Baldini e per l'intero settore giovanile di Ruggero Ludergnani.In Primavera 1 si gioca la seconda giornata. Al Centro Sportivo Robaldo, per la prima volta in questa categoria, arrivano due squadre ancora alla ricerca di punti:; il Lecce di Simone Schipa, invece, è stato sconfitto in casa. A nulla è servito il pareggio di Esposito, con la Lazio che si è imposta con il risultato di 1-2. Ora entrambe le formazioni vogliono trovare i primi punti in questa stagione 2026/27 e lo faranno puntando sulle proprie certezze.. Potranno essere loro gli elementi su cui puntare per il Torino per fare i primi punti, all'esordio al Robaldo.