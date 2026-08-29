Sono 26 i giocatori chiamati all’appello da Ignazio Abate per la prima trasferta stagionale, in programma oggi, sabato 29 agosto alle ore 18.30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Aquilani. Il calciomercato si avvia ormai alla conclusione, con il gong fissato per la sera dell’1 settembre, e tra i nomi che più si sono messi sotto i riflettori nelle ultime settimane c’è quello dello svedese Alieu Njie, oggi però regolarmente convocato dal tecnico anche dopo l’ottima prestazione offerta contro il Milan nella gara d’esordio in campionato. Non figurano invece nella lista Biraghi e Casadei. Di seguito, tutti i convocati del Torino per la sfida odierna contro il Sassuolo.

I convocati per il match contro il Sassuolo

Portieri: Mascardi, Paleari, Siviero.

Difensori: Coco, Cömert, Comuzzo, Dembele, Fortini, Ismajli, Pellini.

Centrocampisti: Anjorin, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata.