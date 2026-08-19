New entry per l'Under 16 del Toro di Michele Vegliato: arriva Simone Scalerandi dal Morevilla. Il classe 2011 è un difensore centrale, che può giocare anche da terzino destro. Arriva in granata dopo due anni, in Under 14 e 15 proprio con il Morevilla e ha partecipato allo scorso Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Regionale del Piemonte. Su di lui c'erano diversi club professionistici, ma alla fine a spuntarla è stata il Toro e ora Scalerandi, che ha posto la firma sul contratto, può iniziare la sua avventura in granata.