Si rinforza ulteriormente l’Under 16 del Torino, allenata da Michele Vegliato, dopo l’arrivo di Simone Scalerandi. Dal Centallo arriva infatti Alejandro Barbero, attaccante classe 2011 che conosce già bene l’ambiente granata. Per Barbero si tratta infatti di un ritorno: il giovane attaccante ha vestito la maglia del Toro dal 2021 al 2024, prima di trasferirsi al Centallo, società dilettantistica della provincia di Cuneo. Un’esperienza che gli ha permesso di crescere e soprattutto di mettersi in evidenza a suon di gol.

Nelle ultime due stagioni disputate nei campionati regionali, Barbero ha infatti realizzato ben 83 reti, numeri che hanno inevitabilmente riacceso l’interesse del Torino. Il club granata ha così deciso di riportarlo sotto la Mole, puntando nuovamente sulle sue qualità offensive. Adesso per Barbero arriva una nuova sfida: il salto nell’Under 16 e in un campionato decisamente più competitivo. Il Toro lo riaccoglie dopo averne seguito la crescita e gli affida una nuova occasione per continuare il suo percorso nel settore giovanile granata.