Leonardo Brigante si prende la scena e trascina l’Italia Under 15 agli ottavi di finale della FIFA U-15 World Cup & Festival. Il portiere del Torino è tra i grandi protagonisti della vittoria sul Perù, arrivata dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e il successo per 4-3 ai tiri di rigore. La sua è stata una prestazione di personalità, con interventi pesanti nei momenti in cui la partita rischiava di prendere una piega sfavorevole per gli Azzurrini.

La parata che cambia la gara arriva nel secondo tempo, al 38', quando il Perù ha l’occasione di riportarsi in vantaggio dal dischetto. Brigante intuisce la conclusione a mezz’altezza e respinge il tentativo di Maldonado, tenendo in piedi l’Italia. Poco prima si era già fatto trovare pronto anche nell’uno contro uno con Oliva, confermando lucidità e reattività in una ripresa complicata. Il portiere granata non si ferma al tempo regolamentare: nella lotteria finale neutralizza il tiro di Vilela, mentre Maldonado colpisce il palo. Con Tambaro unico azzurro a sbagliare, è la freddezza di Musella a completare il successo italiano. Brigante si gode così una qualificazione costruita anche grazie alle sue mani: una prova di spessore internazionale, contro avversari più grandi di un anno, che conferma il valore del giovane estremo difensore del Torino.