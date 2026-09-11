Tutto il Settore giovanile maschile granata al via. Primavera, Under 18 e Under 17 hanno già avviato la stagione, scaglionate. Sono già entrate in modalità campionato, con le prime partite, le prime gioie e le prime delusioni. Mancavano all'appello solo due formazioni, quelle delle annate più piccole, Under 16 e Under 15, che nel weekend si sveleranno. Di seguito tutte le gare del weekend delle giovanili.

Under 18: al Robaldo arriva il Milan dopo lo stop di Roma

L'Under 18 di Riccardo Leardi si prepara a tornare tra le mura amiche del Robaldo per una sfida dall'alto tasso tecnico. La prima di campionato era stata esaltante, con il 4-1 sul Cagliari (doppietta di Malidor, gol di Scibilia e Ramondetti), ma poi è arrivato il tonfo in trasferta in casa della Lazio, dove i torelli sono usciti sconfitti per 2-3 al termine di una gara combattuta. Ora la terza giornata. Domenica a Torino farà visita il Milan. Un vero e proprio big match, con fischio d'inizio alle 15, contro una delle realtà più accreditate del campionato ma in difficoltà in questo avvio di stagione dove ancora non sono arrivati punti. L'obiettivo per i ragazzi di Leardi è tornare a punti e sfruttare l'inerzia:

Torino-Milan, domenica 13 settembre, ore 15, c.s. "Robaldo", Torino (To)

Under 17: a Genova a caccia dei primi punti per riscattare l'esordio

In cerca di reazione anche l'Under 17, affidata quest'anno a Cristian Ledesma. Il debutto casalingo al Robaldo non è andato secondo i piani: i giovani granata sono stati infatti superati dalla Sampdoria con un netto 4-1, rimediando un boccone amaro alla prima giornata. Per la seconda giornata di campionato, il calendario propone un altro incrocio con la Liguria: il Toro andrà a far visita al Genoa sabato. Una trasferta storicamente ostica, ma fondamentale per testare il carattere del gruppo e muovere finalmente la classifica dopo l'esordio difficile.

Genoa-Torino, sabato 12 settembre, ore 15, c.s. "Begato", Genova (Ge)

Under 16, il cammino con Vegliato parte dal Pisa

Pronta a partire l'Under 16, che torna nelle mani di Michele Vegliato, reduce dalle annate con i più grandi in Under 18. Per i torelli si apre quindi un nuovo ciclo, che inizia dalla Toscana dove ci sarà la prima giornata di campionato. A Peccioli l'avversario del Toro sarà il Pisa, da sfidare alle ore 13 nella giornata di domenica. C'è curiosità nel vedere i granata all'opera. In Under 15 il percorso fatto con Catto era stato molto positivo e aveva messo in mostra tante individualità interessanti, che andranno coltivate con il nuovo percorso.

Pisa-Torino, domenica 13 settembre, ore 13, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)

Under 15, prima per i 2012 granata: c'è Rebuffi a guidarli

I 2012 granata compiono il salto in Under 15 e iniziano il cammino verso la Primavera accompagnati da Fabio Rebuffi. Cambio di categoria per il tecnico granata, specialista dell'Under 17 dove ha sempre allenato da quando è arrivato al Toro. Ora un nuovo compito, con i più piccoli. Un ruolo cruciale là dove si mettono le fondamenta delle Under del futuro. I granata inizieranno a svelarsi a partire da domenica quando alle 11, due ore prima dell'Under 16, scenderanno in campo sul campo del Pisa. La prima di campionato sarà quindi in trasferta e sarà la prima occasione per vedere quale sarà la squadra di quest'anno. Il Toro ha voglia di stupire.

Pisa-Torino, domenica 13 settembre, ore 11, c.s. "Alfredo Pagni", Peccioli (Pi)