Non solo mercato per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile del Torino. Ludergnani è sempre molto attivo e in queste ore ha messo a segno un altro colpo di prospettiva per l'Under 15. Ecco che approda in granata Miguel Cardoso Fontana, centrocampista classe 2012 del Cosenza. Nella stagione 25/26 ha siglato sei reti. C'erano tante squadre su di lui, ma alla fine il giocatore ha scelto la maglia granata.