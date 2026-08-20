Altro colpo in entrata da parte di Ludergnani per l'Under 15 del Torino. Ecco Miguel Cardoso Fontana, direttamente dal Cosenza
Culto di Francesco Bugnone: "Torino - Como, 25 Agosto 1997" (VIDEO)
Non solo mercato per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile del Torino. Ludergnani è sempre molto attivo e in queste ore ha messo a segno un altro colpo di prospettiva per l'Under 15. Ecco che approda in granata Miguel Cardoso Fontana, centrocampista classe 2012 del Cosenza. Nella stagione 25/26 ha siglato sei reti. C'erano tante squadre su di lui, ma alla fine il giocatore ha scelto la maglia granata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Toro, restyling sulla fascia destra: Fortini prende il posto di Dembele
Toro
Ismajli, da leader della difesa a possibile alternativa: i rischi del leone in gabbia
Toro
Vlasic: "La voglia e la grinta di Abate mi hanno caricato. Voglio dare l'esempio"
Interviste
Carlo Nesti a TN: "Cairo ha detto tante bugie. Gliel'ho fatto presente ma..."
Rassegna Stampa
La Stampa: "Toro, arriva Fortini. E per Darmian..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti