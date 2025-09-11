Under 11, presentato il Torneo Internazionale Città di Settimo Torinese: le info

Nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, nel contesto del Torino Outlet Village è avvenuta la presentazione del 4° Torneo Internazionale Città di Settimo Torinese, riservato alla categoria Under 11, che si disputerà dal 19 al 21 settembre 2025. La società organizzatrice, la Pro Eureka, è molto legata al Torino FC e "prenderà parte alla manifestazione - si legge nel comunicato stampa - insieme a club di altissimo livello del panorama nazionale e internazionale, tra cui Ajax, Sporting Lisbona, Nottingham Forest, Lazio, Juventus, Milan, West Ham United, Honved Budapest e OGC Nice". A margine dell'evento ha preso la parola il presidente della società organizzatrice, nonché grande tifoso del Toro, Marco Pollastrini: "Il torneo è una grande responsabilità perché abbiamo invitato bambini un pochino da tutto il mondo, in particolare quest’anno anche dal Kazakistan, e quindi la macchina organizzatrice deve funzionare in modo perfetto perché questi bambini possano intanto essere ospitati e trovarsi bene; bambini e famiglie a seguito". Si parla comunque dell'annata del 2015, composta quindi da bambini che già sanno giocare a calcio in un certo modo, essendo membri di squadre di altissimo livello, e che "daranno spettacolo". "Ma la cosa più importante - ha concluso il presidente Pollastrini" è che sia una festa dello sport".