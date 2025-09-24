Under 18, prima vittoria nel recupero contro il Bologna

L'Under 18 mette la firma sul primo successo stagionale. Nel recupero contro il Bologna, valevole per la prima giornata di campionato (posticipata causa impegni internazionali della sosta), il Toro di Vegliato porta a casa il bottino pieno. In una gara a lungo bloccata sullo 0-0 a decidere è il classe 2007 Filippo Conzato, autore del gol vittoria a un quarto d'ora dal termine. Il Bologna nel finale di gara non riesce a colmare le distanze e così sono i granata a esultare al triplice fischio. Per l'Under 18 granata si smuove quindi la classifica. Il bottino è ora di 4 punti, tre dei quali conquistati contro il Bologna e uno nella sfida all'Atalanta.