Finisce 2-2 il match tra Torino e Frosinone al Mazzola. I granata disputano una buona gara, dominando il primo tempo e reagendo con carattere dopo l’avvio sprint dei giallazzurri nella ripresa, che li aveva portati in vantaggio. Protagonista dell’incontro è Gabellini, autore di una doppietta: prima un gran gol con un tiro al volo in area, poi un’incornata di testa che spiazza il portiere. Il pareggio, però, non basta al Torino, che resta fermo al sedicesimo posto in classifica. Il Frosinone invece guadagna una posizione, superando la Juventus e salendo al tredicesimo posto. In campo, oggi è scesa anche l'Inter che ha battuto il Napoli per 3-0. I nerazzurri si piazzano al quindicesimo posto, mentre il Napoli rimane fermo sul fondo della classifica.
Primavera
Primavera 1, la classifica: i granata rimangono al sedicesimo posto
La classifica dopo l'ottava partita dei granata in Primavera 1
Primavera 1, la classifica
Primavera 1, i risultati dell'ottava giornata—
Torino-Frosinone 2-2
Inter-Napoli 3-0
Monza-Juventus oggi alle 13:00
Bologna-Fiorentina oggi alle 15:00
Parma-Genoa oggi alle 15:00
Atalanta-Milan domenica 19 ottobre alle 11:00
Roma-Cagliari domenica 19 ottobre alle 13:00
Lecce-Sassuolo domenica 19 ottobre alle 13:00
Cesena-Lazio domenica 19 ottobre alle 15:00
Hellas Verona-Cremonese lunedì 20 ottobre alle 16:30
