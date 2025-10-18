Primavera 1, la classifica: i granata rimangono al sedicesimo posto

Finisce 2-2 il match tra Torino e Frosinone al Mazzola. I granata disputano una buona gara, dominando il primo tempo e reagendo con carattere dopo l’avvio sprint dei giallazzurri nella ripresa, che li aveva portati in vantaggio. Protagonista dell’incontro è Gabellini, autore di una doppietta: prima un gran gol con un tiro al volo in area, poi un’incornata di testa che spiazza il portiere. Il pareggio, però, non basta al Torino, che resta fermo al sedicesimo posto in classifica. Il Frosinone invece guadagna una posizione, superando la Juventus e salendo al tredicesimo posto. In campo, oggi è scesa anche l'Inter che ha battuto il Napoli per 3-0. I nerazzurri si piazzano al quindicesimo posto, mentre il Napoli rimane fermo sul fondo della classifica.