Nuovo innesto per il settore giovanile del Torino. Il club granata ha chiuso per Laurin Benaj, attaccante classe 2010 proveniente dal Maribor. Il giocatore, 16 anni e in possesso del doppio passaporto sloveno e albanese, arriva a titolo definitivo e ha già visto il proprio contratto depositato nella sezione dedicata della Lega Serie A.

Benaj, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del settore giovanile del club sloveno e fa parte della Nazionale slovena Under 17, si prepara così alla sua prima esperienza fuori dal Paese. Il giovane attaccante andrà a rinforzare la formazione Under 17 del Torino, affidata a Cristian Ledesma, entrando così nel percorso di crescita del vivaio granata.