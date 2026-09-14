Un fine settimana ricco di esordi, colpi di scena e grandi prestazioni per il settore giovanile del Torino. Nelle sfide disputate tra il 12 e il 13 settembre 2026, i torelli granata hanno regalato spettacolo: dalla grande vittoria esterna della Primavera a Zingonia, fino al travolgente 5-0 dell'Under 18 contro il Milan al Robaldo, passando per l'esordio dell'Under 16 con vittoria in Toscana. Si ferma solo l'Under 15 alla prima stagionale. Di seguito il bilancio.

Under 18: Manita travolgente e prova di forza con il Milan

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Jonathan Soye Ndime in action during the Under 18 match between Torino U18 and Milan U18 at centro sportivo Robaldo on September 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Prestazione ai limiti della perfezione per l'Under 18 allenata da mister Riccardo Leardi, che supera i pari età del Milan con un perentorio 5-0 casalingo. I granata approcciano la sfida con aggressività e qualità nel palleggio, indirizzando il match nel finale di primo tempo grazie ai gol in sequenza di Moraglio (37') e Piano (42'). Nella seconda frazione la squadra non abbassa l'intensità e dilaga sul piano del gioco e del punteggio: a inizio ripresa Pierro firma la terza rete, seguito a ruota dal poker di Russo e dalla definitiva marcatura di Juhasz. Una prova d’impeto travolgente per i talenti granata, in grado di esaltare la fase offensiva e la solidità del gruppo contro un avversario di altissimo livello.

Under 18, il tabellino di Torino-Milan

Marcatori: pt 37' Moraglio, pt 42' Piano, st 8' Pierro, st 12' Russo, st 40' Juhasz

Torino: Boerleider, Antonelli, Pierro, Piano, Befani (11' st Cai), Malidor (16' st Black), Mukerjee (16' st Cigaina), Boulifi (30' st Pagliano), Russo (16' st Nebbia), Moraglio (16' st Ndime), Materazzi (11' st Juhasz). A disposizione: Goralczyk, Burg. Allenatore: Leardi.

Milan: Faccioli, Zangrillo (44' st Kharkevych), Kurbegovic, Mbaye (1' st Mercogliano), Di Marco (19' st Carminati), Agresta (10' st Di Nella), Babaj (40' pt Carbone), Seye (1' st Esposti), Borsa, Avogadro (10' st Rusu), Jadid. A disposizione: Bianchi. Allenatore: Renna.

Under 18, la classifica

Atalanta 9 (3), Fiorentina 6 (3), Inter 6 (3),, Juventus 6 (3), Como 6 (3), Bologna 6 (3), Lecce 4 (3), Verona 4 (3), Cesena 4 (3), Lazio 4 (3), Parma 4 (3), Genoa 4 (3), Monza 3 (3), Sassuolo 3 (3), Frosinone 1 (3), Roma 0 (3), Cagliari 0 (2), Milan 0 (3)

Under 17: pari scoppiettante fra Torino e Genoa

PINZOLO, ITALY - JULY 16: Pasquale Pellicanò and Francesco Cereser during the Torino FC Training Camp on July 16, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Davide Bonsignore - Toro News)

Spettacolo ed emozioni a Begato nella seconda giornata del campionato Under 17, dove Genoa e Torino si dividono la posta in palio al termine di uno scoppiettante 2-2. I granata partono con un eccellente piglio, sbloccando la partita al 20' del primo tempo grazie alla stoccata di Marinelli. Il Genoa reagisce e trova il momentaneo pareggio al 40' con la marcatura firmata da Mandassi. Nella ripresa la sfida si mantiene aperta e combattuta su ogni pallone. È ancora il Torino a rimettere la freccia a un quarto d'ora dalla fine: zampata letale del solito Marinelli, che sigla la sua personale doppietta e proietta momentaneamente i compagni verso il successo esterno. Quando la vittoria granata sembrava ormai al sicuro, la formazione rossoblù scova l'ultimo colpo di coda nel finale: in pieno recupero Bailon si presenta dal dischetto e spiazza il portiere realizzando il rigore del definitivo 2-2. Un punto a testa che premia l'orgoglio ligure e lascia un forte amaro in bocca ai ragazzi del Toro.

Under 17, il tabellino di Genoa-Torino

Reti: pt 21’ Marinelli, pt 43’ Mandassi, st 34’ Marinelli, pt 45’+5 Bailon Sanchez (r)

Ammoniti: pt 35’ Piro, st 3’ Fracchia, st 30’ Schipani, st 42’ Murolo

Genoa: Bondone, Mandassi, Murolo, Damonte, Fracchia, Cepollina (st 22’ Bailon Sanchez), Basha (st 22’ Guernieri), Arrigoni (st 22’ Schipani), Bocchi (st 35’ Marino), Terranova, Tilli (st 35’ Avci). A disposizione: Scognamillo, Bavestrello, Della Ventura, Bolla. Allenatore: Moretti.

Torino: Pellicanò, Piro, Bottone, Tonon, Vukovic, Isoldi, Thot-Ludvai (st 18’ Benaj), Chiamenti, Portuondo (st 42’ Velaj), Marinelli (st 39’ Pipino), Santagata (st 39’ Musso). A disposizione: Agosto, Castrignano, Vagnati, Freguglia, Danilowski. Allenatore: Ledesma.

Under 17, la classifica

Juventus (6), Parma (6), Genoa (4), Torino (4), Bologna (3), Sampdoria (3), Sassuolo (1) Spezia (1)

Under 16: Cuore e carattere nella rimonta di Pisa

Under 16, il tabellino di Pisa-Torino

Pirotecnico esordio in campionato per l'Under 16 granata, capace di strappare uno scoppiettante 3-3 sul campo del Pisa al termine di una gara ricca di ribaltamenti di fronte. Partito subito forte con il vantaggio lampo di Martellini al 4' di gioco, il Torino subisce la reazione toscana guidata dalla doppietta di Lattanzi, che ribalta il punteggio portando il Pisa avanti fino al 3-1. Nel momento di maggior sofferenza emerge la tenuta mentale del Toro: Dassi accorcia le distanze al 37' della ripresa e, in pieno recupero al 48' st, Graci trova il gol del definitivo pari. Un punto guadagnato con il cuore che certifica la capacità della squadra di non mollare fino al triplice fischio finale.

Marcatori: pt 4' Martellini (T), pt 38' Lattanzi (P), st 28' Lattanzi (P), st 32' D'Ambrosio (P), st 37' Dassi (T), st 48' Graci (T)

Pisa: Gjergji A., Cuccu, Giliberti (4' st Lupi), Barsacchi (22' st Fusco), Tidula, Quattrini (22' st Conforti), Falconetti (38' st Sacco), Gjergji C., Izzo (22' st Piccioni), D'Ambrosio (38' st Annibale), Lattanzi. A disposizione: Fontanarosa, Marcinnò, Fabbri. Allenatore: Rubicini.

Torino: Brigante, Altieri, Romanucci, Cacucciolo (22' st Cavallo), Gaido, Graci, Partemi, Graffi (27' st Tozzo), Martina (10' st Portuondo), Martellini, Fiore (27' st Dassi). A disposizione: Teissier, Danieli, Scalerandi, Dellavalle, Rey. Allenatore: Vegliato.

Under 16, la classifica

Under 15: Debutto amaro e sconfitta in terra toscana

VINOVO, ITALY - APRIL 2: Fabio Rebuffi, head coach of Torino Under 17, during the Under 17 A-B match between Juventus U17and Torino U17 at Juventus Center on April 2, 2025 in Vinovo, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Juventus 3 (1), Modena 3 (1), Parma 3 (1), Bologna 3 (1), Sassuolo 3 (1),, Pisa 1 (1), Cesena 0 (1), Sampdoria 0 (1), Genoa 0 (1), Carrarese 0 (1), Virtus Entrella 0 (1), Cremonese 0 (1).

L'esordio stagionale dell'Under 15 si chiude con una battuta d'arresto di misura sul campo del Pisa, vittorioso per 1-0. A decidere l'incontro è un avvio sfortunato per i granata, che incassano la rete casalinga siglata da Bertini dopo appena 8 minuti dal calcio d'inizio. Nonostante il gol subito a freddo, la formazione torinese reagisce con ordine, prendendo il controllo del gioco e costruendo diverse occasioni per riequilibrare le sorti della gara. La difesa pisana riesce tuttavia a reggere l'urto fino al termine, sbarrando la strada ai tentativi del Toro; resta comunque una prestazione positiva per atteggiamento e manovra su cui costruire il percorso di crescita nelle prossime uscite.

Under 15, il tabellino di Pisa-Torino

Marcatori: pt 8' Bertini

Pisa: Capone, Mazzotta, Boeri (28' st Terreni), Cenacchi, Fusco, Sanna, Petruzzi (15' st Bertini G.), Pergioni, Cascone, Rossi (20' st Sinameta), Bertini. A disposizione: Merciai, Brocchini, Scatena, Di Simone, Milani. Allenatore: Pucci.

Torino: Basso, Cordero (32' st De Simone), Barbati (8' st Repetti), Pistonina, Barbanera, Hinteregger, Delle Fratte (8' st Catalano), Caggiano (32' st Loreto), Sulejmani (1' st Savian), Moriello (14' st Generosi), Colletta (32' st Cardoso). A disposizione: Benzi, Machieraldo. Allenatore: Rebuffi.

Under 15, la classifica

Modena 3 (1), Cremonese 3 (1), Parma 3 (1), Cesena 3 (1), Juventus 3 (1), Pisa 3 (1), Virtus Entella 0 (0), Genoa 0 (1), Sassuolo 0 (1), Carrarese 0 (1),Bologna 0 (1), Sampdoria 0 (1).