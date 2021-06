Torino, Serra e Ciammaglichella convocati con la Nazionale Under 16

I due salentini classe 2005 sono stati chiamati dal tecnico federale Corradi per gli stage con gli azzurrini dal 9 al 15 giugno

Il tecnico federale dell'Italia Under 16 Bernardo Corradi ha convocato i calciatori granata Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra per uno stage di allenamento con la Nazionale Under 16 che si terrà a Tirrenia (PI) dal 9 al 15 giugno. Dopo aver evidenziato nella giornata di ieri su queste colonne che tra Under 21, 20 e 18 sono zero i giocatori del Torino convocati in Nazionale, i due talenti granata per ora saranno gli unici due a rappresentare il Torino con la Nazionale italiana. Ciammaglichella però potrebbe decidere di non partire per non perdere le partite con la Primavera, con cui ha esordito in occasione della gara con la Spal.