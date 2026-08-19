Al Robaldo primi allenamenti per la formazione allenata dall'ex tecnico dell'Under-17

Redazione ToroNews
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Ieri, lunedì 17 agosto, è iniziata presso il Centro Sportivo Robaldo la stagione sportiva 2026/27 della formazione Under 15 agli ordini del tecnico Fabio Rebuffi, che nella scorsa annata allenava l'Under-17 granata. Di seguito lo staff che affiancherà mister Rebuffi e la lista dei giocatori.

Staff tecnico e area tecnica:

Allenatore: Fabio Rebuffi

Vice Allenatore: Cristian Cisiano

Preparatore Atletico: Giacomo Schillaci

Preparatore dei Portieri: Riccardo Bertolini

Dottore: Tommaso Rotondi

Fisioterapisti: Kristian Bonaudo, Fabio Franceschinis

Team Manager: Valerio Chiavoni

Under 17, Juventus-Torino Rebuffi

Dirigenti Accompagnatori: Mauro Liccione, Francesco Pirrelli

Lista giocatori:

Portieri: Christian BASSO (2012), Samuele BENZI (2012), Gabriele CIVITICO (2012)

Difensori: Stefano BARBANERA (2012), Giovanni BARBATI (2012), Alessandro CATALANO (2012), Leonardo CORDERO (2012), Mattia DE SIMONE (2012), Luis HINTEREGGER (2012), Gabriel MANZI (2012), Davide PIRAS (2012), Felipe SALVATORE (2012)

Centrocampisti: Alessio CAGGIANO (2012), Miguel CARDOSO (2012), Giacomo FIORE (2012), Giuseppe LORETO (2012), Lorenzo MACHIERALDO (2012), Alessandro MORIELLO (2012), Vittorio PISTONINA (2012)

Attaccanti: Antonio COLLETTA (2012), Sebastian DELLE FRATTE (2012), Kevin GENEROSI (2012), Tommaso MARTINA (2012), Luca REPETTI (2012), Jacopo SAVIAN (2012), Albin SULEJMANI (2012)

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