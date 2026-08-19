Al Robaldo primi allenamenti per la formazione allenata dall'ex tecnico dell'Under-17
VOX POPULI - Le parole dei tifosi dopo l'allenamento a porte aperte (VIDEO)
Ieri, lunedì 17 agosto, è iniziata presso il Centro Sportivo Robaldo la stagione sportiva 2026/27 della formazione Under 15 agli ordini del tecnico Fabio Rebuffi, che nella scorsa annata allenava l'Under-17 granata. Di seguito lo staff che affiancherà mister Rebuffi e la lista dei giocatori.
Staff tecnico e area tecnica:Allenatore: Fabio Rebuffi
Vice Allenatore: Cristian Cisiano
Preparatore Atletico: Giacomo Schillaci
Preparatore dei Portieri: Riccardo Bertolini
Dottore: Tommaso Rotondi
Fisioterapisti: Kristian Bonaudo, Fabio Franceschinis
Team Manager: Valerio Chiavoni
Dirigenti Accompagnatori: Mauro Liccione, Francesco Pirrelli
Lista giocatori:Portieri: Christian BASSO (2012), Samuele BENZI (2012), Gabriele CIVITICO (2012)
Difensori: Stefano BARBANERA (2012), Giovanni BARBATI (2012), Alessandro CATALANO (2012), Leonardo CORDERO (2012), Mattia DE SIMONE (2012), Luis HINTEREGGER (2012), Gabriel MANZI (2012), Davide PIRAS (2012), Felipe SALVATORE (2012)
Centrocampisti: Alessio CAGGIANO (2012), Miguel CARDOSO (2012), Giacomo FIORE (2012), Giuseppe LORETO (2012), Lorenzo MACHIERALDO (2012), Alessandro MORIELLO (2012), Vittorio PISTONINA (2012)
Attaccanti: Antonio COLLETTA (2012), Sebastian DELLE FRATTE (2012), Kevin GENEROSI (2012), Tommaso MARTINA (2012), Luca REPETTI (2012), Jacopo SAVIAN (2012), Albin SULEJMANI (2012)
© RIPRODUZIONE RISERVATA