Arrivato in granata a titolo definitivo in estate, il 10 agosto 2026, per rafforzare la difesa, ha fatto innamorare Ledesma e non ha mai saltato un minuto in campo. Nato e cresciuto calcisticamente nella città di Rijeka, per noi Fiume, è stato, sin da piccolo, notato in patria ed è passato all'Hajduk Spalato prima di firmare in granata. Scopriamo chi è Toni Vukovic.

Il quadro tecnico, chi è Vukovic in campo?

Da quando è arrivato non ha perso un minuto

di piede destro alto, fa sicuramente dellala sua miglior arma. Con la sua stazza domina sulle palle aeree, come nell'ultima partita contro la Carrarese dove di testa ha anche segnato il suo primo gol italiano. Ma ciò che ha colpito di più dal suo arrivo è la duttilità, o meglio, la. Vukovic è un giocatore assolutamente completo, in queste prime 8 partite di campionato ha dimostrato di saper marcare a uomo e di saper lavorare a zona, di rimanere in copertura e di saper rompere la linea andando in anticipo. Inoltre, tutte le volte che i granata hanno provato ad impostare palla al piede ha dimostrato grande solidità anche in questo fondamentale.Forse proprio per questa sua completezza Vukovic ha stregato completamente Ledesma. Mentre il tecnico ha cambiato molto i centrale di sinistra alternando Isoldi, Fitzsimons e Hadzhiev il croato è sempre stato un punto fisso. Anche quando le cose non andavano bene, e i torelli erano ultimi in classifica, su di lui non ci sono mai stati dubbi e adesso proprio il Toro si sta rialzando proprio con lui protagonista. Ma la sua duttilità e la sua continuità di rendimento lo ha reso essenziale in una squadra che di dubbi ne aveva troppi.