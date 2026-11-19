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Oggi esce l'atteso GTA VI

Le strade di Liberty City, Vice City e Los Santos hanno accompagnato generazioni di videogiocatori, attraversando epoche e console diverse. Dal debutto del primo Grand Theft Auto, nel 1997, fino all’attesissimo GTA VI, in uscita oggi, giovedì 19 novembre, la saga di Rockstar Games ha continuato a reinventarsi, trasformando ogni capitolo in un appuntamento che ha lasciato il segno. Nel frattempo, anche il Torino ha vissuto parecchie vite. Promozioni sfiorate, retrocessioni, ritorni in Serie A, qualificazioni europee e cambi di panchina: attorno a ogni lancio c’era una squadra diversa, alle prese con obiettivi e difficoltà del proprio campionato. Riavvolgere il nastro significa quindi ripercorrere quasi trent’anni di storia granata attraverso una prospettiva particolare: cosa succedeva al Toro nei giorni in cui arrivava sugli scaffali un nuovo GTA? Dalle sfide di Reja alla squadra di Ignazio Abate, il viaggio corre tra joystick e pallone, con una certezza: mentre il mondo virtuale si preparava a una nuova avventura, quello granata non restava certo fermo.

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