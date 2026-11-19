La sfida tra Napoli e Torino mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica ma sarà anche l'occasione per un confronto tra due dei pochi presidenti-proprietari italiani rimasti tra le 20 società di Serie A. Da un lato c'è Urbano Cairo che viene contestato aspramente dalla tifoseria da molto tempo e che ha recentemente ribadito per l'ennesima volta come sia disposto a cedere il Torino ma anche che al momento non gli siano ancora giunte offerte. Dall'altro c'è Aurelio De Laurentiis anche lui recentemente criticato dalla piazza napoletana per le scelte compiute nell'ultimo mercato e delle difficoltà che gli azzurri stanno affrontano dopo i successi dell'era Conte.

Il rapporto tra Cairo e De Laurentiis: quante battaglie in comune

I due presidenti di Torino e Napoli sono da oltre 20 anni alla guida delle rispettive società e in questo lungo periodo hanno entrambi acquisito un ruolo sempre più di rilievo e di peso all'interno dell'assemblea della Lega di Serie A. I due si sono anche trovati a far fronte comune in alcune circostanze come ad esempio quella relativa ad alcuni anni fa quando si vociferava del possibile ingresso di fondi privati all'interno della Lega Serie A: entrambi sono infatti rimasti sempre contrari a questo scenario. Oltre al "no" verso i fondi di private equity, Cairo e De Laurentiis si ritrovano allineati anche in questo momento di instabilità all'interno della FIGC e con le elezioni per il nuovo presidente che si terranno a dicembre. Entrambi sono infatti a favore della rielezione di Giovanni Malagò, in quanto lo ritengono l'uomo giusto per la guida della Federcalcio dopo mesi di subbuglio caratterizzati da burocrazia, dubbi e all'attuale commissariamento.

TURIN, ITALY - DECEMBER 13: Urbano Cairo, President of Torino FC looks from the stands during the Serie A match between Torino FC and US Cremonese at Stadio Olimpico di Torino on December 13, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Diego Puletto/Getty Images)

I punti di distanza tra i due presidenti di Torino e Napoli

creazione di una piattaforma o di un canale gestito direttamente dalla Lega Serie A in moda da vendere il prodotto del campionato italiano di calcio senza intermediari, giudicando le attuali condizioni economiche svantaggiose e con offerte troppo al ribasso. Urbano Cairo invece ha sempre ritenuto importante continuare ad affidarsi a broadcaster consolidati come Sky e l'attuale DAZN ritenendo un pericoloso rischio dal punto di vista finanziario il tentativo di creare un canale ufficiale della Serie A per la trasmissione delle partite.

Oltre ad essersi confrontati moltissime volte sul calciomercato con tante trattative che hanno portato a fortune alterne (sia da un lato che dall'altro) i due presidenti di Torino e Napoli si sono dovuti schierare su posizioni opposte anche in altre circostanze. Un tema che li ha visti divisi su opinioni discordanti è quello dei diritti TV. Da anni Aurelio De Laurentiis sostiene che potrebbe essere una valida opzione quella della