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Russi a TN

"Ora però bisogna passare dalle possibilità alle decisioni". Come molti, pretendeva azioni nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni quasi un mese fa. Con il progetto legato allo stadio Olimpico Grande Torino, ora presentato, è tempo di altre valutazioni. Ma restano impellenti. In esclusiva ai microfoni di Toro News ha approfondito questo tema Andrea Russi, Capogruppo del MoVimento5stelle a Torino: "La domanda è: non sarebbe preferibile vendere direttamente lo Stadio al Toro".

Signor Russi, qualche tempo fa commentavamo la mancata presentazione del progetto da parte del Torino. Ora c’è. È un bel passo in avanti… “Infatti, è stato quasi un presagio. Sicuramente è un passo avanti importante, che tra l'altro aspettavamo tutti da tempo: sia la città che ovviamente i tifosi del Toro. Anche perché poi, dopo mesi di discussioni, il Torino ha finalmente depositato una proposta per il futuro dello Stadio Olimpico. Ho sempre guardato con tanto favore alla possibilità che l'Olimpico potesse diventare finalmente e stabilmente la casa del Toro. Per la società è una prospettiva importante. Per i suoi tifosi lo è ancora di più. Sono anni che aspettano una soluzione. Finalmente si è aperto un po' lo spiraglio. Poi chiaramente bisogna distinguere il deposito della proposta dalla sua approvazione. Anche perché al momento sappiamo poco: che si tratta di un partenariato pubblico-privato, che comprende anche il centro sportivo Robaldo - per fortuna - e che si parla di un diritto di superficie molto lungo, forse fino a 99 anni. Ma non abbiamo visto la proposta. Conosciamo poco sugli investimenti, sulle condizioni economiche, sugli interventi previsti. Sono tutti elementi fondamentali per capire se questa proposta possa rappresentare realmente una svolta”.

Tante incognite da valutare che potrebbero cambiare questa situazione positiva, per come l’abbiamo descritta. “Ma certo, anche perché poi la domanda è: non sarebbe preferibile vendere direttamente lo Stadio al Toro? Io penso che ci siano delle soluzioni diverse e tutte da valutare. Da una parte la vendita potrebbe trasferire la proprietà dell'impianto, dall'altra il diritto di superficie consentirebbe, mettiamo il condizionale, al Toro di poter giovare dello stadio per un periodo molto lungo. Sicuramente 99 anni sono tanti, se la proposta è quella. Di fatto, per una società calcistica rappresentano una prospettiva che possiamo definire quasi permanente. E questo può essere sicuramente un elemento importante, anche perché potrebbe consentire finalmente di programmare gli investimenti, di migliorare la struttura, di sviluppare attività economiche legate allo stadio. Poi però, allo stesso tempo, stiamo parlando anche di un patrimonio pubblico: quindi una durata così lunga deve essere anche giustificata da investimenti adeguati, da condizioni economiche che siano anche favorevoli alla città e allo spettro della squadra. È un bilanciamento di interessi. Personalmente io sono favorevole a una soluzione che dia stabilità al Toro, che si tratti di vendita, di superficie, di project financing, di partenariato. Ciò che conta è che l'operazione sia sostenibile e che faccia gli interessi di entrambe le parti: club e città”.

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