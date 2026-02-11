Favetto a TN: “Maratona vuota? Mi sembra una cag***. Non lo merita il Toro”

All'11 febbraio la stagione rischia di essere chiusa, questo è un biglietto da visita poco edificante per il Torino di oggi."No, la stagione non è chiusa perché bisogna salvarsi. Il rischio c'è ancora e quindi la Maratona non si può lasciare vuota. La curva è diventata un rettilineo. Quando c'erano i Pulici e i Graziani la Maratona era il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo uomo. Oggi i giocatori saranno più scarsi ma anche la Maratona non è più quel valore aggiunto. Se spendiamo tutte le energie soltanto per dare contro qualcuno, chi aiuta il Toro? Se c'è una persona che ti sta a cuore, sebbene ci siano i suoceri pessimi, provi a starle vicino? Io credo di sì. Il presidente ha tante responsabilità e poi ne parliamo. Baroni ha le sue responsabilità e non sta funzionando. Però, è tutto l'ambiente granata che non gira più: questa è l'amara verità, difficile da ammettere. Del resto è incomprensibile il secondo tempo di Firenze, non sei riuscito a scendere in campo salvo che negli ultimi minuti e mi chiedo come possa accadere".