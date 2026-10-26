Come sono andati gli appuntamenti dei giocatori granata in prestito in questo weekend?

Andrea Novello
Copertina video Gazzetta MLS, gol su punizione di seconda con otto portieri

MLS, il gol su punizione di seconda con... otto "portieri" (VIDEO)

Italia Granata

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero. Arriva inoltre il turno infrasettimanale, con molti prestiti granata pronti a tornare in campo.

Torino FC Training Camp

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