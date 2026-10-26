Come sono andati gli appuntamenti dei giocatori granata in prestito in questo weekend?
MLS, il gol su punizione di seconda con... otto "portieri" (VIDEO)
Italia Granata
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero. Arriva inoltre il turno infrasettimanale, con molti prestiti granata pronti a tornare in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino-Como, le probabili formazioni: il dilemma di Abate, Fitz-Jim o Gineitis?
Toro
Torino, le ultime dall'infermeria: niente Mandragora. Su Ilkhan...
Strutture
Il comune di Torino annuncia: "L'iter sullo stadio Olimpico andrà chiuso entro il 31/12"
Toro
L'Abate profetico colpisce ancora: coincidenze, intuizioni o magie?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti