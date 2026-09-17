L'attaccante ex Primavera compie il suo esordio da titolare nel professionismo, Pellini gioca in Coppa Italia e attende la Serie B
Juric: "Oggi c'è una comunicazione di m***a, ma..." (VIDEO)
Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il turno infrasettimanale di Serie C dei giocatori del Toro in prestito. Esaminiamo inoltre il programma del weekend dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni.
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