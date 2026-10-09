Gli appuntamenti dei prestiti granata in questo weekend

Andrea Novello
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Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni dei prestiti granata dopo la sosta per le nazionali.

US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27

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