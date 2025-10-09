Cairo: “Giochi a Milano-Cortina che occasione. Ricordo ancora quelli a Torino”

Urbano Cairo è stato tra i protagonisti dell'inaugurazione del Festival dello Sport di Trento, la grande manifestazione dedicata al mondo sportivo in programma nel capoluogo trentino dal 9 al 12 ottobre. Al fianco di Pierluigi Pardo e Federica Masolin, il presidente del Torino ha condiviso riflessioni sul valore dello sport come occasione di incontro, dialogo e condivisione, sottolineando come proprio da questo spirito di unione siano nate le Olimpiadi: "Il messaggio di pace è davvero molto importante e Milano-Cortina ci mette al centro del mondo. Essere un po' ritardo succede sempre ma saremo in grado di rispondere alle aspettative. Sarà un'occasione bellissima di vedere gli atleti che daranno il massimo. Ricordo quanto nel 2006 si sono svolte a Torino: è stato un momento speciale, proseguito per alcuni anni." Il presidente sarà ospite speciale domani, 10 ottobre, alle ore 16 per un nuovo incontro con il pubblico del Festival.