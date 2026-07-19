Nella splendida cornice delle Dolomiti, il ritiro del Torino regala anche storie di tifoserie di lungo tempo. Nel 1976 a Biella è nato il Toro Club Valle Cervo che da vent'anni seguono ogni ritiro. Il presidente del Club, Giuliano Sturaro, dopo aver portato altri sei dei suoi a fare la foto con Abate (immagine in copertina), ha raccontato la propria storia: "Ogni anno andiamo in ritiro. Da vent'anni con il club giriamo i ritiri".

Toro Club Valle Cervo: "Andremo allo stadio"

La struttura del club, che vanta circa un centinaio di associati, è basata sull'organizzazione di eventi il cui ricavato è devoluto in beneficienza: "Facciamo opere di beneficienza. Poco tempo fa abbiamo festeggiato i 50 anni del Toro Club e abbiamo invitato Pulici, Sala, Cereser, Rampanti, Salvadori, Santin". E in quanto allo stadio, il presidente Sturaro ha preso una posizione decisa: "Siamo sempre andati allo stadio, in tribuna. Anche quest'anno saremo abbonati". Il presidente del Toro Club Valle Cervo si è detto soddisfatto riguardo a Ignazio Abate: "Sembra un bavo mister, speriamo che faccia giocare i giovani. Io ho fiducia nei giovani".