I due calciatori granata presenti alla cena del presidente Leonardo D’Alessandro

Andrea Croveri
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L’Unione industriale di via Vela ha ospitato ieri sera, mercoledì 11 novembre, la cena del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D’Alessandro. Ospiti speciali della serata i giocatori Gaetano Oristanio e Niccolò Fortini, che hanno posato per selfie e firmato autografi ai soci presenti. Nel corso della serata sono state assegnate anche le maglie dei due calciatori a due fortunati vincitori della lotteria. A impreziosire la serata anche la presentazione di quattro nuovi soci. Il prossimo appuntamento del Circolo sarà il 17 dicembre per la cena di Natale.

circolo soci

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