Si è svolto mercoledì sera presso la sede dell'Unione Industriali la cena del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro.

Una serata dedicata all'ex centrocampista granata Alessandro Gazzi. Con la maglia del Torino, indossata dal 2012 fino al 2026, ha collezionato 104 presenze, a cui si aggiungo tre gol. Nella stagione 22/23 è stato anche vice allenatore del Torino Under 17. ora è l'attuale team manager del Torino. Presente anche Renato Zaccarelli, altro volto storico del club granata: tredici stagioni condite dalla vittoria dell'ultimo scudetto nel 1975 e la Coppa Italia nel 70/71.