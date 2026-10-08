La cena del Circolo Soci Torino FC è andata in scena mercoledì sera: presenti anche l'ex centrocampista Gazzi e Renato Zaccarello

Piero Coletta
Copertina video Culto su Torino-Udinese

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Si è svolto mercoledì sera presso la sede dell'Unione Industriali la cena del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro.

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Una serata dedicata all'ex centrocampista granata Alessandro Gazzi. Con la maglia del Torino, indossata dal 2012 fino al 2026, ha collezionato 104 presenze, a cui si aggiungo tre gol. Nella stagione 22/23 è stato anche vice allenatore del Torino Under 17. ora è l'attuale team manager del Torino. Presente anche Renato Zaccarelli, altro volto storico del club granata: tredici stagioni condite dalla vittoria dell'ultimo scudetto nel 1975 e la Coppa Italia nel 70/71.

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