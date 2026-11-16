Auguri a Silvio Fortunato: lo storico fisioterapista del Torino compie 78 anni. L'ex componente dello staff medico granata per 27 anni ha lavorato con la prima squadra del Torino, diventando nel tempo una figura molto conosciuta e apprezzata del mondo granata. Da inizio anni duemila fino all'estate del 2025, Fortunato è stato il massofisioterapista della squadra per quasi tre decenni. Nel luglio del 2025 ha deciso di lasciare lo staff medico della prima squadra per motivi famigliari: ha infatti preferito restare più vicino alla sua famiglia rinunciando all'incarico nello staff sanitario del Torino dopo diversi anni di carriera.