La storia di Antonino Asta e del Torino comincia nel 1997, quando l’esterno approda in granata dopo essersi messo in luce con il Monza. Cresciuto nelle squadre dilettantistiche dell’area milanese, proprio con i brianzoli trova l’esordio tra i professionisti, attirando l’attenzione di Gigi Radice. È l’allenatore a segnalarlo al Torino, aprendo così un capitolo importante della sua carriera. Nei sei anni successivi, Asta si allontana dalla squadra soltanto per una breve parentesi al Napoli, con la formula della comproprietà. Al ritorno si riprende il posto da titolare e conquista progressivamente un ruolo centrale nello spogliatoio, fino a diventare capitano. Il suo bilancio in maglia granata parla di 128 presenze e 7 gol.

Nel 2002 arriva il trasferimento al Palermo, mentre due anni più tardi Asta chiude la carriera da calciatore. Il rapporto con il Torino, però, non finisce lì: nel 2005 comincia ad allenare le giovanili granata, dando il via a un nuovo percorso professionale. Dopo le esperienze maturate anche sulle panchine di Monza e Lecce, nel 2021 torna a Torino per guidare l’Under 18, incarico che mantiene fino al 2023. Oggi, 17 novembre, Antonino Asta festeggia il suo 56° compleanno.

Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!