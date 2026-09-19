Era l'8 giugno 2000 quando Sandro Mazzola diventò il direttore sportivo del Toro. Da lì un intenso periodo all'interno della società fino al 2003. Il giorno prima già era arrivata la notizia e le stampe non parlavano d'altro. Ciminelli aveva scelto il primo genito di capitan Valentino come dirigente. La leggenda dell'Inter si presenta dicendo di avere il Toro nel cuore, d'altronde ci sono legami che neanche una carriera in un'altra squadra può cancellare.

Era, invece, il 2 marzo 2001 quando Sandro Mazzola mise la 10 di papà per la prima volta. Il Toro organizza un'amichevole a Vigone si scontrano "Mazzola e le vecchie glorie granata" contro la "nazionale parlamentari", vincono i primi per 6-1. Ma il risultato è tutto tranne che importante. Quella partita passerà alla storia perché capitan Zaccarelli negli spogliatoi di Vigone consegnò la maglia a Sandro che per la prima volta indossò il numero del papà.

Tornando indietro a un episodio che si collega strettamente alla prima 10 indossata da Sandro. Era il 25 maggio 1963 quando, prima di un Inter-Torino, in cui i nerazzurri erano già campioni d'Italia per l'undicesima volta, i granata consegnarono a Sandro Mazzola la maglia indossata da Valentino prima della tragedia con ancora lo scudetto sul petto.

Ma la storia di Sandro con quella del Torino è legata indissolubilmente. Un altro episodio. Era il 4 maggio 2001 quando Sandro, per la prima volta da dirigente affronta l'anniversario della tragedia. Il "baffo" come veniva chiamato Sandro, ha sempre detto che per motivi personali preferiva recarsi alla basilica di Superga da solo, in orari in cui era sicuro di non trovare nessuno. Quella del 4 maggio era solo la seconda volta in cui Sandro saliva con la squadra e i tifosi, la prima? In occasione del quarantesimo anniversario, quando salì con i familiari. Quel 4 maggio 2001 i tifosi si mossero in serata in un corteo pro-Filadelfia in anni in cui lo stadio era ancora oggetto di gran dibattito. Per questi e molti altri ricordi Sandro Mazzola resterà per sempre legato al Torino e alla sua gente.