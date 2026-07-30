Non sarà stato un fuoriclasse né uno dei difensori più ricordati della storia recente del Torino, ma Koffi Djidji in Serie A si è costruito una carriera più che rispettabile. Le 112 presenze con la maglia granata, alle quali si aggiungono le 20 collezionate con il Crotone, raccontano di un centrale che tra il 2018 e il 2024 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel massimo campionato. Poi, al termine del contratto con il Toro nell'estate del 2024, la sua carriera si è improvvisamente fermata. Da due anni il classe 1992 è senza squadra: ha continuato ad allenarsi individualmente a Torino, con una breve parentesi a Empoli per mantenere la condizione, senza però riuscire a trovare una nuova sistemazione.

Adesso, però, per Djidji potrebbe aprirsi un'ultima occasione. Il difensore si sta allenando con il Livorno nel ritiro precampionato. Il club amaranto, tornato in Serie C al termine della stagione 2024/25 dopo il lungo e complicato percorso seguito al fallimento del 2022, vuole rilanciarsi con un progetto ambizioso che ha riportato a casa i fratelli Lucarelli: Alessandro nel ruolo di direttore sportivo e Cristiano in panchina. L'ex granata rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per la categoria, ma prima dovrà convincere lo staff tecnico soprattutto sulla tenuta fisica, il vero tallone d'Achille degli ultimi anni. A quasi 34 anni questa potrebbe essere l'ultima possibilità per rimettersi in gioco e conquistare quello che, con ogni probabilità, sarà l'ultimo contratto della sua carriera.