La storia non è soltanto nei libri o un trofeo in bacheca: per chi indossa la maglia del Torino, è un'eredità viva da respirare. Nella giornata di ieri, i giovani della Primavera e delle squadre del Settore Giovanile granata hanno varcato la soglia del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, vivendo un'esperienza immersiva al cuore dell'identità del Club. Tra cimeli storici, fotografie d'epoca e racconti emozionanti, il gruppo ha potuto ripercorrere le pagine più leggendarie del Toro, scoprendo da vicino le figure emblematiche e i valori che ne hanno plasmato la storia. Imparare cosa significa vestire la maglia granata vuol dire capirne il peso, l'orgoglio e il rispetto verso chi ha scritto la storia di questa società. Un'iniziativa preziosa per forgiare non solo i campioni del domani sul terreno di gioco, ma uomini capaci di portare in campo la memoria, il rispetto e la passione per il Torino FC.