Franco Lerda compie 57 anni: tanti auguri all’ex tecnico granata

Franco Lerda compie 57 anni. Nato il 19 agosto 1967 nella provincia di Cuneo, Lerda cresce nelle giovanili di Cuneo e Torino, aggregandosi alla prima squadra granata per la prima volta nella stagione 1985-86. Nel novembre del 1985 esordisce col Torino nei sedicesimi di Coppa UEFA mentre l'esordio in Serie A avvenne il 24 novembre in un Torino-Pisa. Al Torino restò due stagioni, collezionando 19 presenze e un solo gol. Successivamente gioca in Serie B vestendo le maglie di Messina, Taranto, Triestina, Cesena e Brescia. Nella stagione 1994-95 passa al Napoli senza però riuscire a segnare nemmeno un gol, ritornando così nel 1995-96 a Brescia. Chiude la carriera vestendo le maglie di Alessandria e Atletico Catania in Serie C2, Cuneo e Canavese in D e Saluzzo nel campionato di Eccellenza piemontese.

A Saluzzo ha intrapreso la carriera di allenatore subentrando nel 2005 e conquistando la salvezza ai play-out. Successivamente si siede sulla panchina del Casale in Serie D, per poi passare l'anno successivo al Pescara in Serie C. Nel 2009 approda al Crotone neopromosso in Serie B, mentre nell'estate del 2011 viene ingaggiato dal Torino. In seguito si siede sulla panchina di squadre che oscillando tra C e B come Lecce, Vicenza, Pro Vercelli, Crotone e Potenza.