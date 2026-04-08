Sono iniziati i lavori di ripristino del Totem del Grande Torino a Superga. Nella giornata di oggi - mercoledì 8 aprile - il Circolo Soci Torino Fc 1906 ha dato il via al lavoro di restauro del totem che che ricorda la tragedia di Superga dopo l'atto vandalico subito due giorni fa. "Il gesto dissacrante commesso è incommentabile ma non riuscirà certo a scalfire il ricordo del grande torino e dei valori che rappresenta" ha affermato Leonardo D'Alessandro in occasione dell'avvio dei lavori di restauro. Il suddetto totem sorge da una ventina di anni davanti alla Lapide commemorativa degli invincibili e narra, in cinque lingue diverse la storia del Grande Torino e la sua tragica fine. Il Circolo Soci Torino FC 1906 ha tempestivamente dato il via al restauro e in particolar modo bisogna ringraziare per l'intervento il socio Bruno Crovella e Stampa & Packaging. Il totem dovrebbe essere restaurato in tempo per le celebrazioni del 4 maggio.