Ritrona la Campagna “Una storia di mani” della Lega del Filo d’Oro sostenuta dalla Lega Calcio Serie A. Alcuni tra i più celebri portieri del calcio italiano saranno nuovamente testimonial dell'iniziativa. Durante la 6ª giornata di Campionato, tutti i club della Serie A Enilive scenderanno sul rettangolo di gioco a sostegno della Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a dare il loro contributo attraverso una semplice donazione. l video dell’iniziativa verrà mandato in onda sul maxischermo di tutti gli stadi, mentre in televisione sarà trasmessa la grafica dedicata “Una storia di mani” poco prima del calcio d'inizio di ogni gara.

Nel momento delle consuete interviste post gara gli allenatori leggeranno l’appello dedicato alla campagna con l’adesivo della Lega del Filo d’Oro presente sulla loro giacca. Tra chi presterà il proprio volto all'iniziativa ci saranno i portieri della Serie A Alex Meret, Guglielmo Vicario e Ivan Provedel, che insieme alla calciatrice della Serie A femminile Lavinia Tornaghi diffonderanno il messaggio e chiederanno di donare. A sostegno ci saranno anche i talent TV ed ex portieri, Luca Marchegiani e Stefano Sorrentino. In aggiunta parteciperanno gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè e molti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.