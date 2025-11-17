Renato Gandolfi, l’uomo che non partì per Lisbona: avrebbe compiuto 98 anni

Avrebbe compiuto oggi ben 98 anni Renato Gandolfi, che non salì mai sul trimotore che portò il Toro a Lisbona per disputare l'amichevole con il Benfica il 3 maggio 1949, ma che non fu in grado di ricondurlo a casa il giorno dopo. Fu una scelta, quella di Ferruccio Novo, che inconsapevolmente regalò all'estremo difensore granata, vice di Valerio Bacigalupo, una vita ben più lunga di quanto il destino avesse deciso: il presidente infatti fece convocare al suo posto il terzo portiere Dino Ballarin.